Gaziantep FK - Fenerbahçe maçında Youssef En-Nesyri ve Anderson Talisca rüzgarı

Gaziantep FK ile Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. ve son hafta maçında kozlarını paylaştı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan müsabakada teknik direktör Jose Mourinho, ileri uçta Anderson Talisca ve Youssef En-Nesyri'yi görevlendirdi.



İki ismin arkasında ise İrfan Can Kahveci forma giydi. Mücadeleye üstün başlayan taraf olan sarı - lacivertliler, 17. dakikada Anderson Talisca ile 1-0 öne geçti.



İrfan Can'ın ara pasıyla Gaziantep FK ceza sahasına giren Youssef En-Nesyri, içeride müsait pozisyonda olan Anderson Talisca'yı gördü. Kaleciyle karşı karşıya kalan Brezilyalı yıldız, sağ ayağıyla yaptığı tek vuruşu gole çevirdi ve takımını üstünlüğe taşıdı.

EN-NESYRI VOLEYLE FİLELERİ SARSTI



Bu golden 6 dakika sonra sarı - lacivertliler farkı 2'ye çıkardı. Sol kanatta topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin çizgiye inmeden yaptığı ortaya ceza sahasının girişinde bulunan Youssef En-Nesyri'nin vole vuruşu, Fenerbahçe'yi 2-0 öne geçirdi.

TALISCA "DUBLE" YAPTI



2-0 sonrası ataklarını sürdüren Fenerbahçe, 27. dakikada yaptığı ön alan baskısından sonuç aldı. Fred'in pasıyla ceza sahası çizgisi önünde topla buluşan Anderson Talisca, yerden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlarla buluşturdu ve skoru 3-0 yaptı.





