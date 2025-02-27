Gaziantep FK - Fenerbahçe maçında Youssef En-Nesyri ve Anderson Talisca rüzgarı
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda 3. ve son hafta maçında Gaziantep FK deplasmanına çıkan Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri ve Anderson Talisca, performanslarıyla dikkat çekti.
Gaziantep FK ile Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. ve son hafta maçında kozlarını paylaştı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan müsabakada teknik direktör Jose Mourinho, ileri uçta Anderson Talisca ve Youssef En-Nesyri'yi görevlendirdi.
İki ismin arkasında ise İrfan Can Kahveci forma giydi. Mücadeleye üstün başlayan taraf olan sarı - lacivertliler, 17. dakikada Anderson Talisca ile 1-0 öne geçti.
İrfan Can'ın ara pasıyla Gaziantep FK ceza sahasına giren Youssef En-Nesyri, içeride müsait pozisyonda olan Anderson Talisca'yı gördü. Kaleciyle karşı karşıya kalan Brezilyalı yıldız, sağ ayağıyla yaptığı tek vuruşu gole çevirdi ve takımını üstünlüğe taşıdı.
EN-NESYRI VOLEYLE FİLELERİ SARSTI
Bu golden 6 dakika sonra sarı - lacivertliler farkı 2'ye çıkardı. Sol kanatta topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin çizgiye inmeden yaptığı ortaya ceza sahasının girişinde bulunan Youssef En-Nesyri'nin vole vuruşu, Fenerbahçe'yi 2-0 öne geçirdi.
TALISCA "DUBLE" YAPTI
2-0 sonrası ataklarını sürdüren Fenerbahçe, 27. dakikada yaptığı ön alan baskısından sonuç aldı. Fred'in pasıyla ceza sahası çizgisi önünde topla buluşan Anderson Talisca, yerden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlarla buluşturdu ve skoru 3-0 yaptı.
EN-NESYRI ŞOV DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'nin sezon başında 20 milyon euro bedelle transfer ettiği Youssef En-Nesyri kariyerinin en skorer dönemini geçiriyor. Gaziantep FK maçıyla birlikte Türkiye Kupası'nda toplam 4 gole ulaşan Faslı yıldız, Süper Lig'de 15 gol - 4 asistlik bir istatistik yakalamasının yanı sıra Avrupa Ligi'nde de 6 gol kaydederek toplamda 24 kez ağları sarsmış oldu.
ANDERSON TALISCA YİNE ATTI
Sarı - lacivertlilerin ara transfer döneminde Al-Nassr'dan kadrosuna kattığı Anderson Talisca ise Fenerbahçe formasıyla çıktığı 6. maçında 4. golünü kaydetmiş oldu. Daha önce kupada 5-0 biten Erzurumspor FK maçında 1 kez gol sevinci yaşayan Brezilyalı futbolcu, Süper Lig'deki Alanyaspor maçında da 1 kez ağları sarsmayı başarmıştı. Gaziantep FK deplasmanında da 2 kez fileleri havalandıran Talisca, gösterdiği performansla taraftarlarından alkış aldı.
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