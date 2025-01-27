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Gaziantep FK-Galatasaray maçı biletleri satışta

Gaziantep FK-Galatasaray maçı biletleri satışa çıktı. En düşük bilet fiyatı bin 950 TL, misafir tribün bilet fiyatı ise 2 bin 500 TL olarak belirlendi.

Gaziantep FK-Galatasaray maçı biletleri satışta

Gaziantep Kulübü'nün, ligde 'ı konuk edeceği maçın biletleri satışa çıktı.

Karşılaşmanın bilet fiyatları ev sahibi takım için bin 950 TL ile 4 bin TL arasında belirlenirken misafir tribün bilet fiyatları ise 2 bin 500 TL olarak belirlendi.

BİLET FİYATLARI

Gaziantep Futbol Kulübü'nün Süper Lig'in 22. haftasında 3 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de konuk edeceği Galatasaray maçı biletleri satışa çıktı. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak zorlu karşılaşmanın bilet fiyatları bin 950 TL ile 4 bin TL arasında belirlenirken misafir tribün bilet fiyatları ise 2 bin 500 TL olarak belirlendi.

Gaziantep FK-Galatasaray maçı biletleri satışta - 1
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