Gaziantep FK-Galatasaray maçı ne zaman? Süper Lig 1. hafta mücadelesi

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında son şampiyon Galatasaray deplasmanda Gaziantep FK ile kozlarını paylaşacak. Yine şampiyonluk hedefiyle sezona iyi bir başlangıç yapmak isteyen Galatasaray'ın, Gaziantep FK ile oynayacağı maçın tarihi merak ediliyor. Peki, Gaziantep FK-Galatasaray maçı ne zaman?



GAZİANTEP FK-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



Gaziantep FK-Galatasaray maçı, 8 Ağustos Cuma günü saat 21.30'da başlayacak. Heyecan dolu mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.



SÜPER LİG 1. HAFTA



8 Ağustos



(21:30) Gaziantep - Galatasaray



9 Ağustos



(19:00) Samsunspor - Gençlerbirliği

(21:30) Antalyaspor - Kasımpaşa

(21:30) Fenerbahçe - Alanyaspor



10 Ağustos



(19:00) Eyüpspor - Konyaspor

(19:00) Rizerspor - Göztepe

(21:30) Fatih Karagümrük - Başakşehir

(21:30) Kayserispor - Beşiktaş



11 Ağustos



(21:30) Trabzonspor - Kocaelispor