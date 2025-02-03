Gaziantep FK - Galatasaray maçının yabancı VAR'ı belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor.

Saat 20.00'de Gaziantep Stadı'nda oynanacak karşılaşmada hakem Kadir Sağlam düdük çalacak.

Müsabakanın VAR koltuğunda ise İtalyan hakem Fabio Maresca oturacak. AVAR'da İbrahim Çağlar Uyarcan görev yapacak