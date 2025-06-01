Gaziantep FK, galibiyet hasretiyle ligi tamamladı!

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile 2-2 berabere kalan Gaziantep FK, son 7 maçında galibiyet göremeyerek sezonu kapattı.



Güneydoğu temsilcisi, ligin 31. haftasında taraftarı önünde Atakaş Hatayspor'u 2-1 yendikten sonra sırasıyla RAMS Başakşehir, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ve Corendon Alanyaspor'a yenildi, Onvo Antalyaspor ile golsüz, Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı.



Dün, Adana Demirspor ile 2-2 berabere kalan Gaziantep FK, böylelikle ligde oynadığı son 7 karşılaşmada galibiyet alamadı.



Ligde 45 puan toplayan kırmızı-siyahlılar, rakip fileleri 45 kez havalandırdı, kalesinde ise 50 gole engel olamadı.