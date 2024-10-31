Gaziantep FK-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de 11. haftanın açılış maçında Gaziantep FK ile Göztepe, Gaziantep'te karşılaşacak. Gaziantep Stadı'ndaki Gaziantep FK-Göztepe maçında hakem Kadir Sağlam düdük çalacak. İşte, Gaziantep FK-Göztepe maçı hakkında bilgiler...



GAZİANTEP-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Gaziantep-Göztepe maçı, 1 Kasım Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.



Müsabaka, beIN Sports 1 ekranlarınd canlı yayınlanacak.



TAKIMLARIN EKSİKLERİ



Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı süren Kubilay Kanatsızkuş'un yanı sıra Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Anthony Dennis ile sarı kart cezalısı Isaac Solet, yarın forma giyemeyecek.



Sakatlığı nedeniyle Trabzonspor maçında oynamayan Romulo Cardoso'nun durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.



GÖZTEPE'NİN GAZİANTEP DEPLASMAN KARNESİ



Süper Lig'de rakibiyle 7. kez karşılaşacak Göztepe, daha önceki 6 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

Rakip fileleri 7 kez havalandıran İzmir temsilcisi kalesinde 8 gol gördü. Sarı-kırmızılı ekibin rakibiyle deplasmanda oynadığı 3 maçta galibiyeti bulunmazken, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.