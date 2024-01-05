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Gaziantep FK ile Pendikspor puanları paylaştı

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında sahasında karşılaştığı Pendikspor ile 2-2 berabere kaldı.

Gaziantep FK ile Pendikspor puanları paylaştı

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Trendyol Süper Lig'in 19. haftasındaki Gaziantep FK-Siltaş Yapı Pendikspor karşılaşması 2-2 berabere sona erdi.

12. dakikada Gaziantep FK golü buldu. Takımın sağ kanattan gelişen atağında Mustafa Eskihellaç'ın yerden pasıyla ceza sahasında buluşan Dragus'un gelişine vuruşu kaleci Erdem Canpolat'ın solundan ağlara gitti:1-0.

43. dakikada Pendikspor'un orta sahadaki atağında, ceza yayına yakın noktadaki Sequeirra'nın savunma arkasına aşırtmasını göğsüyle kontrol eden Halil Akbunar'ın çektiği şutu kaleci Nita uzaklaştırdı.

Karşılaşma Gaziantep FK'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARI

48. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Savunmadan dönen topu ceza sahasının sol çaprazında alan Maxim meşin yuvarlığı yakınındaki Ogün Özçiçek'e bıraktı. Özçiçek'in sert vuruşu kaleci Erdem Canpolat'ın sağından ağlara gitti: 2-0.

76. dakikada konuk ekip farkı 1'e indirdi. Djilobodji'nin Kappel'e yaptığı müdahalenin ardından hakem Çağdaş Altay VAR incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Erdem Özgenç topu kaleci Nita'nın sağından ağlara gönderdi. 2-1.

80. dakikada Siltaş Yapı Pendikspor beraberliği sağladı. Takımın sağdan gelişen atağında Gökcan Kaya'nın ortasında topla buluşan Erencan Yardımcı, meşin yuvarlığı filelerle buluşturdu: 2-2.

86. dakikada Siltaş Yapı Pendikspor'un atağında ceza sahasındaki Halil Akbunar'ın kaleye gönderdiği aşırtmayı kale dibindeki Djilobodji kafasıyla uzaklaştırdı.

Karşılaşma 2-2 eşitlikle tamamlandı.

MAÇTAN NOTLAR

Hakemler: Çağdaş Altay, Kerem Ersoy, Serkan Çimen

Gaziantep FK: Florin Nita, Salem M’Bakata, Papy Djilobodj, N’Koulou, Arda Kızıldağ, Mustafa Eskihellaç, Marko Jevtovic, Ogün Özçiçek (Oğulcan Çağlayan dk. 81), Lazar Markovic (Furkan Soyalp dk. 67), Maxim (Brayan Riascos dk. 84), Denis Draguş

Yedekler: Batuhan Şen, İlker Karakaş, Morais, Ertuğrul Ersoy, Mirza Cihan, Ömürcan Artan, Bahadır Gölgeli
Teknik Direktör: Marius Sumudica

Pendikspor: Erdem Canpolat, Serkan Asan (Erdem Özgenç dk. 65), Berkay, Alpaslan Öztürk, Sequeira, Lusamba, Gökcan (Diaby dk. 89), Midtsjö, Halil Akbunar, Emre Taşdemir (Kappel dk. 65), Erencan Yardımcı

Yedekler: Burak Öğür, Endri Çekici, Murat Akça, İbrahim Akdağ, Efe Sayhan, Thuram, Melih Güney
Teknik Direktör: Ivo Vieira

Goller: Denis Dragus (dk. 11), Ogün Özçiçek (dk. 49) (Gaziantep FK) Erdem Özgenç (dk. 74 Pen), Erencan Yardımcı (dk. 80) (Pendikspor)
Sarı kartlar: Ogün Özçiçek, Marius Sumudica, Djilobodji (Gaziantep FK), Sequeire, Lusamba, Alpaslan, Gökcan, Midtsjö (Pendikspor)

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