Gaziantep FK ile Pendikspor puanları paylaştı

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasındaki Gaziantep FK-Siltaş Yapı Pendikspor karşılaşması 2-2 berabere sona erdi.



12. dakikada Gaziantep FK golü buldu. Takımın sağ kanattan gelişen atağında Mustafa Eskihellaç'ın yerden pasıyla ceza sahasında buluşan Dragus'un gelişine vuruşu kaleci Erdem Canpolat'ın solundan ağlara gitti:1-0.



43. dakikada Pendikspor'un orta sahadaki atağında, ceza yayına yakın noktadaki Sequeirra'nın savunma arkasına aşırtmasını göğsüyle kontrol eden Halil Akbunar'ın çektiği şutu kaleci Nita uzaklaştırdı.



Karşılaşma Gaziantep FK'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



İKİNCİ YARI



48. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Savunmadan dönen topu ceza sahasının sol çaprazında alan Maxim meşin yuvarlığı yakınındaki Ogün Özçiçek'e bıraktı. Özçiçek'in sert vuruşu kaleci Erdem Canpolat'ın sağından ağlara gitti: 2-0.



76. dakikada konuk ekip farkı 1'e indirdi. Djilobodji'nin Kappel'e yaptığı müdahalenin ardından hakem Çağdaş Altay VAR incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Erdem Özgenç topu kaleci Nita'nın sağından ağlara gönderdi. 2-1.



80. dakikada Siltaş Yapı Pendikspor beraberliği sağladı. Takımın sağdan gelişen atağında Gökcan Kaya'nın ortasında topla buluşan Erencan Yardımcı, meşin yuvarlığı filelerle buluşturdu: 2-2.



86. dakikada Siltaş Yapı Pendikspor'un atağında ceza sahasındaki Halil Akbunar'ın kaleye gönderdiği aşırtmayı kale dibindeki Djilobodji kafasıyla uzaklaştırdı.



Karşılaşma 2-2 eşitlikle tamamlandı.



MAÇTAN NOTLAR



Hakemler: Çağdaş Altay, Kerem Ersoy, Serkan Çimen



Gaziantep FK: Florin Nita, Salem M’Bakata, Papy Djilobodj, N’Koulou, Arda Kızıldağ, Mustafa Eskihellaç, Marko Jevtovic, Ogün Özçiçek (Oğulcan Çağlayan dk. 81), Lazar Markovic (Furkan Soyalp dk. 67), Maxim (Brayan Riascos dk. 84), Denis Draguş



Yedekler: Batuhan Şen, İlker Karakaş, Morais, Ertuğrul Ersoy, Mirza Cihan, Ömürcan Artan, Bahadır Gölgeli

Teknik Direktör: Marius Sumudica



Pendikspor: Erdem Canpolat, Serkan Asan (Erdem Özgenç dk. 65), Berkay, Alpaslan Öztürk, Sequeira, Lusamba, Gökcan (Diaby dk. 89), Midtsjö, Halil Akbunar, Emre Taşdemir (Kappel dk. 65), Erencan Yardımcı



Yedekler: Burak Öğür, Endri Çekici, Murat Akça, İbrahim Akdağ, Efe Sayhan, Thuram, Melih Güney

Teknik Direktör: Ivo Vieira



Goller: Denis Dragus (dk. 11), Ogün Özçiçek (dk. 49) (Gaziantep FK) Erdem Özgenç (dk. 74 Pen), Erencan Yardımcı (dk. 80) (Pendikspor)

Sarı kartlar: Ogün Özçiçek, Marius Sumudica, Djilobodji (Gaziantep FK), Sequeire, Lusamba, Alpaslan, Gökcan, Midtsjö (Pendikspor)

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