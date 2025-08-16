Gaziantep FK, Konyaspor deplasmanında

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda saat 19.00'da oynanacak karşılaşmayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.



Lig'de 7. sezonunu geçiren Güneydoğu temsilcisi, ligin ilk maçında Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu.



İkinci hafta maçında Konya deplasmanına gidecek kırmızı-siyahlılarda Galatasaray maçında kırmızı kart gören Mustafa Burak Bozan ve aynı maçta sakatlanarak sezonu kapatan Mbakata, forma giyemeyecek.



GAZİANTEP RAKİBİNE ÜSTÜNLÜK KURDU



Gaziantep ekibi, Konyaspor ile karşılaştığı 12 karşılaşmanın 5'inde galip geldi, 4'ünde mağlup oldu.



İki takım arasındaki müsabakalarda Gaziantep FK, rakip fileleri 13 kez sarsarken kalesinde 15 gol gördü.



Kırmızı-siyahlı ekip, Konyaspor'a konuk olduğu 6 maçtaki tek galibiyetini, 2022-23 sezonunda 1-0'lık skorla aldı.