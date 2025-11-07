Gaziantep FK - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Rizepspor, ev sahibi avantajını kullanarak Gaziantep FK karşısında sahadan mutlak galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Teknik Direktör İlhan Palut yönetimindeki Çaykur Rizespor, ligde üç galibiyet, dörder beraberlik ve mağlubiyet sonucunda 13 puan topladı. Gaziantep FK ise aldığı sonuçlarla dikkat çekiyor. Peki Rizespor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

RİZESPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN?

Gaziantep Stadı'nda saat 14.30'da başlayacak müsabakayı, hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Teknik Direktör İlhan Palut yönetimindeki Çaykur Rizespor, ligde üç galibiyet, dörder beraberlik ve mağlubiyet sonucunda 13 puan topladı. Gaziantep FK ise ligde beş galibiyet, üçer beraberlik ve yenilgi sonucunda hanesine 18 puan yazdırdı.