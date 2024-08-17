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Gaziantep FK-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Gaziantep FK, Samsunspor'u ağırlayacak. Bu sezon lige galibiyetle başlayan Gaziantep temsilcisi, Samsunspor karşılaşmasında sahaya 3 puan parolasıyla çıkacak. Peki, Gaziantep FK-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Gaziantep FK-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Gaziantep FK, Trendyol 'in 2. haftasında 'u konuk edecek. Kalyon Stadı'ndaki karşılaşmayı, hakem Emre Kargın yönetecek. İşte, Gaziantep FK-Samsunspor maçı hakkında bilgiler...

GAZİANTEP FK - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig’in ikinci haftasında Karadeniz ekibi Samsunspor’u ağırlıyor.

Kalyon Stadyumu'nda oynanacak mücadele 18 Ağustos Pazar günü saat 21.45’te başlayacak.

Mücadele, beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SAMSUNSPOR İLE 3. RANDEVU

Süper Lig'de 6. sezonunu geçiren Güneydoğu temsilcisi, Samsunspor ile 3. kez karşı karşıya gelecek.

Ligde geçen sezon Samsunspor ile 2 kez karşılaşan kırmızı-siyahlılar, bu karşılaşmalardan birinde galip gelirken bir karşılaşmadan da sahadan beraberlikle ayrıldı.

Gaziantep FK, bu sezon ise ligin 2. haftasında ağırlayacağı Samsunspor'u yenip puanını 6'ya çıkarmayı hedefliyor.

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