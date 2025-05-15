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Gaziantep FK seçime gidiyor

Gaziantep Futbol Kulübü'nde olağan seçimli genel kurul tarihi belli oldu.

Gaziantep FK seçime gidiyor

Trendyol ekiplerinden Gaziantep FK'de olağan seçimli genel kurul yapılacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, olağan seçimli genel kurulunun 2 Haziran Pazartesi günü kulüp tesislerinde gerçekleştirilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.

Belirtilen tarihte çoğunluk sağlanmaması halinde ikinci toplantının 13 Haziran Cuma günü aynı yerde çoğunluk aranmaksızın yapılacağı aktarıldı.

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