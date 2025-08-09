Gaziantep FK, sezona mağlubiyetle başladı

Ligde 7. sezonuna yaşayan Gaziantep FK, 6 sezon ilk maçlarını deplasmanda oynadı.



Kırmızı-siyahlılar, ilk kez sahasında başladığı lig maçında son şampiyon Galatasaray'a yenildi.



Geçen sezonunu 7 maçta kazanamadan kapatan kırmızı-siyahlılar, galibiyete hasret kaldı.



Gaziantep FK'nin alt yapısından yetişen ve iki sezondur kaleyi koruyan 24 yaşındaki file bekçisi Mustafa Burak Bozan, kariyerinde ilk kırmızı kartı gördü.



Yeni transferler Bacuna, Abena ve Rodrigues ile teknik direktör İsmet Taşdemir, Galatasaray karşısında ilk lig maçına çıktı.