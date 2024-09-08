Gaziantep FK, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Net Global Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.



Şanlıurfaspor ile yapılan hazırlık maçında forma giyen futbolcular özel program eşliğinde yenilenme çalışmaları yaparken, diğer futbolcular ısınma ve koordinasyon çalışmaları ile başladıkları antrenmanı, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamladı.



Kırmızı siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.