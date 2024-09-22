Gaziantep FK - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Şenol Güneş yönetiminde çıktığı iki karşılaşmadan beraberlikle ayrılan Trabzonspor, Gaziantep FK deplasmanında üç puan için sahaya çıkıyor.

Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Karşılaşma, beİN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.



Ligde çıktığı 4 karşılaşmada 1 galibiyet ve 3 mağlubiyeti bulunan Gaziantep ekibi, rakip fileleri 4 kez havalandırdı, kalesinde ise 7 gole engel olamadı.



Ligde oynadığı son 3 karşılaşmadan puan alamayan Güneydoğu temsilcisi, evinde ilk galibiyetini almaya çalışacak.



Kırmızı-siyahlı ekip, bugün yapacağı antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayacak.

