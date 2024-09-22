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Gaziantep FK - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Gaziantep FK - Trabzonspor, saat kaçta ve hangi kanalda?

Gaziantep FK - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Şenol Güneş yönetiminde çıktığı iki karşılaşmadan beraberlikle ayrılan , Gaziantep FK deplasmanında üç puan için sahaya çıkıyor.

Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Karşılaşma, beİN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Ligde çıktığı 4 karşılaşmada 1 galibiyet ve 3 mağlubiyeti bulunan Gaziantep ekibi, rakip fileleri 4 kez havalandırdı, kalesinde ise 7 gole engel olamadı.

Ligde oynadığı son 3 karşılaşmadan puan alamayan Güneydoğu temsilcisi, evinde ilk galibiyetini almaya çalışacak.

Kırmızı-siyahlı ekip, bugün yapacağı antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayacak.

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