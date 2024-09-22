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Gaziantep FK-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Gaziantep FK, Trabzonspor'u konuk edecek. Ligde çıktığı 4 karşılaşmada 1 galibiyet ve 3 mağlubiyeti bulunan Gaziantep ekibi, rakip fileleri 4 kez havalandırdı, kalesinde ise 7 gole engel olamadı. Ligde oynadığı son 3 karşılaşmadan puan alamayan Güneydoğu temsilcisi, evinde ilk galibiyetini almaya çalışacak. Peki, Gaziantep FK-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Gaziantep FK-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Gaziantep FK, Trendyol 'in 6. haftasında sahasında ile karşılaşacak. Trendyol Süper Lig'de ilk 4 maçından beraberlikle ayrılan Trabzonspor, Gaziantep FK karşısında ligde 120 günlük galibiyet hasretini sonlandırmaya çalışacak. İşte, Gaziantep FK-Trabzonspor maçı hakkında bilgiler...

GAZİANTEP FK-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Gaziantep FK-Trabzonspor maçı, 23 Eylül Pazartesi günü yapılacak.

Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Müsabaka, beİN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR'UN GALİBİYET HASRETİ

Ligin ilk haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor ile 0-0 berabere kalan, ikinci haftayı bay geçen bordo-mavililerin, üçüncü haftadaki Bellona Kayserispor karşılaşması da Avrupa kupası maçı nedeniyle ertelendi.

Dördüncü hafta ikas Eyüpspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Karadeniz ekibi, beşinci haftada kendi evinde Beşiktaş karşısında 1-1'lik, son olarak da erteleme maçında da Bellona Kayserispor karşısından 2-2'lik sonuçla ayrıldı.

Karadeniz ekibi, ligde 10 sezon içerisinde ilk kez, ilk 4 maçından galip gelemeyerek 2014-2015 sezonundaki aynı başlangıcını gerçekleştirdi.

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