Gaziantep FK-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Trendyol Süper Lig'de ilk 4 maçından beraberlikle ayrılan Trabzonspor, Gaziantep FK karşısında ligde 120 günlük galibiyet hasretini sonlandırmaya çalışacak. İşte, Gaziantep FK-Trabzonspor maçı hakkında bilgiler...



GAZİANTEP FK-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?



Gaziantep FK-Trabzonspor maçı, 23 Eylül Pazartesi günü yapılacak.



Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Volkan Bayarslan yönetecek.



Müsabaka, beİN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.



TRABZONSPOR'UN GALİBİYET HASRETİ



Ligin ilk haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor ile 0-0 berabere kalan, ikinci haftayı bay geçen bordo-mavililerin, üçüncü haftadaki Bellona Kayserispor karşılaşması da Avrupa kupası maçı nedeniyle ertelendi.



Dördüncü hafta ikas Eyüpspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Karadeniz ekibi, beşinci haftada kendi evinde Beşiktaş karşısında 1-1'lik, son olarak da erteleme maçında da Bellona Kayserispor karşısından 2-2'lik sonuçla ayrıldı.



Karadeniz ekibi, ligde 10 sezon içerisinde ilk kez, ilk 4 maçından galip gelemeyerek 2014-2015 sezonundaki aynı başlangıcını gerçekleştirdi.