NTV.COM.TR’ye geri dön

Gaziantep FK-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta Sivasspor ile berabere kalan Trabzonspor, Gaziantep FK'yı yenerek yeniden çıkışa geçmek istiyor. Peki, Gaziantep FK-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Gaziantep FK-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

, Trendyol 'in 15. haftasında yarın deplasmanda FK ile karşılaşacak.

Kalyon Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde son 2 maçında EMS Yapı Sivasspor ile deplasmanda 3-3 berabere kalan, sahasında ise Mondihome Kayserispor'a 1-0 mağlup olan bordo-mavili takım, Gaziantep FK deplasmanından 3 puanla dönerek çıkışa geçmek istiyor.

Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Orsic ve Pepe, yarınki karşılaşmada yer alamayacak.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;