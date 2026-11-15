Gaziantep FK, Volkan Demirel ile prensipte anlaştı. Demirel yarın takımın başında idamana çıkacak

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK 'de başkan Memik Yılmaz, teknik direktör Volkan Demirel ile prensipte anlaştıklarını söyledi.

Yılmaz, bir otelde düzenlediği basın buluşmasında, takım olarak en çok kenetlenmeye ihtiyaç duydukları zaman diliminden geçtiklerini dile getirdi.

Takım için en iyi teknik direktörü bulmaya çalıştıklarını belirten Yılmaz, "Volkan Demirel ile prensipte anlaştık. Yarın takımın başında antrenmana çıkacak." ifadelerini kullandı. Taraflar 1.5 yıllık anlaşmaya vardı.

Gaziantep FK, sahasında Fenerbahçe ile berabere kaldıktan sonra oynadığı 6 maçı da kaybedince teknik direktör Orhan Ak ile yollarını ayırmıştı. Gaziantep ekibi 11 hafta sonunda 8 puanla ligde 16. sırada.

Volkan Demirel ise teknik direktörlük kariyerinde daha önce Fatih Karagümrük, Hatayspor, Bodrum FK ve son olarak iki farklı dönemde Gençlerbirliği'ni çalıştırdı.

Demirel, kısa bir süre sonra teknik direktörlüğe Gaziantep FK ile geri dönmüş oldu.