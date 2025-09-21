NTV.COM.TR

Gaziantep FK yenilmiyor: Trabzonspor maçıyla seri 4 maça çıktı!

Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Gaziantep FK, Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 4 maça yükseltti.

Gaziantep FK yenilmiyor: Trabzonspor maçıyla seri 4 maça çıktı!

Gaziantep FK, 'in 6. haftasında deplasmanda ile 1-1 berabere kalarak yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı.

Lige Galatasaray'a 3-0 mağlup olarak başlayan Gaziantep ekibi, ikinci haftada aynı skorla TÜMOSAN Konyaspor'a yenildi.

Sonraki haftalarda Gençlerbirliği'ni 2-1, Kasımpaşa'yı 3-2, Kocaelispor'u 2-0 mağlup eden kırmızı-siyahlı ekip, dün deplasmanda Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.

Güneydoğu temsilcisi böylece ligde çıktığı son 4 karşılaşmada yenilgi yaşamadı.

Gaziantep FK, ligin 7. haftasında evinde Samsunspor'u ağırlayacak.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...