Gaziantep FK yenilmiyor: Trabzonspor maçıyla seri 4 maça çıktı!

Gaziantep FK, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile 1-1 berabere kalarak yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı.



Lige Galatasaray'a 3-0 mağlup olarak başlayan Gaziantep ekibi, ikinci haftada aynı skorla TÜMOSAN Konyaspor'a yenildi.



Sonraki haftalarda Gençlerbirliği'ni 2-1, Kasımpaşa'yı 3-2, Kocaelispor'u 2-0 mağlup eden kırmızı-siyahlı ekip, dün deplasmanda Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.



Güneydoğu temsilcisi böylece ligde çıktığı son 4 karşılaşmada yenilgi yaşamadı.



Gaziantep FK, ligin 7. haftasında evinde Samsunspor'u ağırlayacak.