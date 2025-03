Gaziantep FK'da hedef Avrupa: "En büyük hayalimiz bu"

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin 24 yaşındaki kalecisi Mustafa Burak Bozan, Avrupa'ya gitmek istediklerini, bunun için son maça kadar mücadele edeceklerini söyledi.



Yaptığı kurtarışlarla takımın vazgeçilmezlerinden biri haline gelen ve adından söz ettiren Bozan, AA muhabirine, çalışmalarının karşılığını aldıkları için çok mutlu olduklarını anlattı.



Son haftalarda güzel bir ritim yakaladıklarını ve 3'te 3 yaptıklarını hatırlatan Bozan, "Bunun daha da üstüne koymamız lazım, hedeflerimizi her zaman yüksek tutmalıyız, bu kulübün hedefleri her zaman yukarı sıralardır. Ben öncelikle yıllardır bu şehrin Avrupa'da temsil edilmesini hayal eden bir taraftarım. Hedefimiz maçları kazanarak bu şehri layık olduğu yere getirip Avrupa'da mücadele etmesini sağlamak." dedi.



GAZİANTEP FK EVİNDE GOL YEMİYOR



Son haftalarda iyi bir çıkış yakalayan ve 38 puanla 6. sıraya yerleşen Gaziantep FK, 28. hafta itibarıyla iç sahada en az gol yiyen takım oldu.



Ligde evinde çıktığı 14 maçta 30 puan toplayan kırmızı-siyahlılar, 19 kez rakip fileleri havalandırırken kalesinde ise sadece 7 gole engel olamadı.



Bu istatistikle iç sahada en az gol yiyen takım olan Gaziantep FK'yi, 8 golle Sipay Bodrum FK, 10 golle de Göztepe takip etti.



Geldikleri noktasının kendilerini çok mutlu ettiğini anlatan Bozan, bir kaleci için gol yememenin keyif verici olduğunu aktardı.



Başarılarının her geçen gün daha üst seviyeye ulaştığını belirten Bozan, şunları kaydetti:



"Az gol yiyoruz, mutluyum. Ama sadece kaleci değil, takım olarak gol yemiyorsunuz. Stoper de orta saha da forvet de gol yememek için çalışıyor. Gaziantep FK bir takım oyunu oynuyor, o yüzden gol yemiyor. Bu özelliğimizi kendime bağlamak aslında bencillik olur. Gol yemiyoruz, kazanıyoruz ve 3 puan alıyoruz, bu yüzden mutluyuz. Çalışmalarımızın karşılığını almak bizi mutlu ediyor. Mental olarak da maça hazırlanmak çok önemli, maçtan önce maçı yaşarsanız, gelebilecek pozisyonlarda kafanızda kurarak çalışmalısınız. Antrenmanların yanı sıra mental antrenman da çok etkili oluyor. Ben başarımızı buna bağlıyorum."



"KARAKTERLİ BİR OYUNCU GRUBU VAR"



Bozan, iyi gidişatın üstüne koyarak devam etmek istediklerini ve takımda iyi bir birlikteliğe sahip olduklarını dile getirdi.



Bu durumun da futbolcuları saha içinde daha çok mücadele etmeye, birbirinin açığını kapatmaya sevk ettiğini vurgulayan Bozan, sözlerini şöyle noktaladı:



"Takım olarak gerçekten karakterli bir oyuncu grubuna sahibiz, sistem olarak hocamız da bize elinden gelenin en iyisini yaptırıyor. Futbolseverlere iyi bir futbol izlettiğimizi düşünüyoruz. Bunu geliştirerek, üstüne koyarak ve hedeflerimizi büyüterek iyi yerlere gelmeyi hedefliyoruz. Hedefimiz Allah nasip ederse Avrupa'ya gitmek, futbol da biliyorsunuz her şey var. Eğer bir şeyi başarmak istiyorsanız önce hayal etmelisiniz, bizim de hayalimiz Avrupa'ya gitmek. Bu şehri iyi yerlerde temsil etmek istiyoruz."