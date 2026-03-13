Gaziantep FK'da üç futbolcu Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü
13.03.2026 21:36
Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi
Burak Yılmaz'ın çalıştırdığı Gaziantep FK'da kart gören üç futbolcu Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Antalyaspor sahasında Gaziantep FK'yı ağırladı.
Kızıldağ 7. dakikada, Lungoyi 45+4. dakikada ve Sangare'ye 47. dakikada sarı kart çıktı.
Gaziantep FK'da sarı kart gören Lungoyi, Arda Kızıldağ ve Sangare cezalı duruma düştü.
MAÇ SALI GÜNÜ OYNANACAK
Üç futbolcu, gelecek hafta Fenerbahçe ile deplasmanda oynanacak maçta forma giyemeyecek.
Mücadele 17 Mart Salı günü 20.00'de Chobani Stadyumu'nda oynanacak.