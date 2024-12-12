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Gaziantep FK'dan 4 futbolcuyla ilgili sakatlık açıklaması

Gaziantep FK, sakatlıkları devam eden Deian Sorescu, Sokratis Dioudis, Enric Saborit ve Godfrey Bitok'un sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Gaziantep FK'dan 4 futbolcuyla ilgili sakatlık açıklaması

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, sakatlığı süren 4 futbolcunun durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Sorescu'nun sol uyluk iç adalesinde, kaleci Sokartis Dioudis'in de sağ uyluk üst adalesinde yırtık tespit edildiği ve iki oyuncunun tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Geçen hafta ameliyat edilen Enric Saborit'in tedavisinin planlandığı şekilde devam ettiği ve rehabilitasyon sürecinin başladığı aktarıldı.

Sağlık ekibinin gözetiminde bireysel antrenmanlara başlayan Godfrey Bitok'un ise sahalara dönmesi için sürecin titizlikte yürütüldüğü kaydedildi.

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