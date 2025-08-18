Gaziantep FK'dan en kötü sezon başlangıcı: Ne puan alabildi ne de gol atabildi

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında konuk olduğu Tümosan Konyaspor'a 3-0 mağlup olan Gaziantep FK, ligde henüz puanla tanışamadı, gol sevinci de yaşayamadı.



Ligin ilk haftasında evinde Galatasaray'ı ağırlayan Gaziantep FK, 3-0'lık skorla mağlup oldu. Güneydoğu temsilcisi, dün ise deplasmanda Konyaspor ile yaptığı maçtan 3-0 mağlup ayrıldı. Kırmızı-siyahlılar, böylelikle, bu sezon ligde henüz puan ve golle tanışamadı.



LİGDEKİ EN VERİMSİZ SEZON



Lig'de 7'nci sezonunu geçiren Güneydoğu temsilcisi, bu sezon gösterdiği 2 haftalık performansla tarihinin en verimsiz sezonunu geride bıraktı.