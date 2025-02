Gaziantep FK'dan hakem tepkisi: İki büyük kendi arasında oynasın!

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray'ı konuk eden Gaziantep FK, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, hakem kararlarına değinerek, "Galatasaray gibi bir takıma karşı çok iyi oynadığımıza inanıyorum. Bu futbol, yeneriz de yeniliriz de. Ama bazı şeyler ister istemez insanların canını sıkıyor. İki büyük kendi arasında oynasın, aslında biz Anadolu kulüplerine yazık ediliyor diye düşünüyorum." dedi.



"HER ZAMAN HAKEM KONUŞMAKTAN USANDIK"



Anadolu kulübü olarak ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Başkan Yılmaz, "Öncelikle her iki takımı da tebrik ediyorum. Takımımın canı yürekten güzel futbol ortaya koyduğuna inanıyorum. Her zaman hakem konuşmaktan usandık. Hak yiyenin bu vebali yarın, öbür gün diğer tarafta vereceğine inanıyorum. Anadolu kulübü olarak elimizden geleni yaptık. Taraftarımıza, oyuncularıma, yönetime ve teknik heyete teşekkür ediyorum" diye konuştu.