Gaziantep FK'dan İrfan Can Eğribayat açıklaması: Gittiği her stadyumda tahrik ediyor!

Gaziantep FK'dan İrfan Can Eğribayat'ın sözleri üzerine açıklama geldi.

Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada, “Gittiği her stadyumda yapmış olduğu provokasyonlarla rakip takım taraftarlarını tahrik eden ve kendi camiasına şirin görünmeye çalışan bu şahıs, Kulübümüze, taraftarlarımıza ve herhangi bir futbolcumuza “ADAM” ve “İNSAN” olmayı öğretecek durumda değildir." denildi.

İRFAN CAN NE DEMİŞTİ?

İrfan Can, "Küfür edene kadar bir kere tepki vermedim. Futbol oyun kuralları içerisinde tepki verdim golden sonra. Takımım 3-1 önde tabii ki zamana oynayacağım. Gollerde sevindim, daha da kışkırttılar. Ndiaye maçtan sonra sırtıma dirsek atıyor. Haftaya Beşiktaş maçım var, ben ona bir şey yapamıyorum. Nerenin futbolcusu olduğunu iyi biliyorum. Önce insan olsun, adam olsun!"" demişti.