Gaziantep FK'dan taraftara çağrı: 27 liraya bilet!

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, ligde geride kalan 8 haftada gösterdikleri performanstan gurur duyduklarını ve bundan sonraki süreçte taraftara büyük görevler düştüğünü belirtti.



Yılmaz, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşısında gösterilen performans ve alınan haklı galibiyetin kendilerini çok mutlu ettiğini ifade etti.



Liglere verilen ara öncesi oynayacakları Karagümrük maçının öneminin farkında olduklarını aktaran Yılmaz, "Son haftalardaki iyi futbol ve iyi skorların anlam kazanması adına hata yapmamalıydık. Gerçekten hak ettiğimiz bir galibiyet almayı başardık. Futbolcular, Burak hoca, teknik heyetimiz hepsi elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Bunun sonucunda da şehrimizi mutlu etmenin gururunu yaşıyoruz.

Sorumluluğumuz büyük. Gaziantep şehrini en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



"BİLET FİYATLARINI 27 LİRA YAPMA KARARI ALDIK"



Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahalarında oynayacakları Antalyaspor maçı öncesi seferberlik ilan ettiklerine dikkati çeken Memik Yılmaz, şunları kaydetti:



"Ligde geride kalan 8 maçtan alnının akıyla çıkmış bir takım oluşturduk. Bundan sonra en az bizler kadar şehrimize de görev düşüyor. Yukarılarda sürekli olarak kalabilmemiz için şehrimizin desteğini yanımızda hissetmemiz gerekiyor. Antalyaspor maçı öncesi tüm şehir birlik olmalıyız ve en az 27 bin taraftar sloganımızla çalışmalarımızı yapacağız. Bilet fiyatlarını da taraftarlarımıza jest yaparak 27 lira yapma kararı aldık. Aradaki farkı yönetim kurulumuzdaki arkadaşlarımızla karşılayacağız. Bu karşılaşmada da tribünlerimiz dolu dolmalı ve Gaziantep şehrini futbolda özlediği günleri yaşatmaya devam etmeliyiz."

Gaziantep'teki her bir bireyin kırmızı-siyahlı renklere sahip çıkması gerektiğini dile getiren Yılmaz, kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmayan bir şehre sahip olduklarını ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Gaziantep Valisi Kemal Çeber olmak üzere şehrin tüm protokol üyelerinin kendilerine güç verdiklerini bildirdi.