Gaziantep FK'dan üst üste beşinci galibiyet
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Kırmızı-siyahlılar böylelikle evinde üst üste 5. galibiyetini elde etti.
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantep FK, evinde Antalyaspor'u 2-0'lık skorla geçti.
Ev sahibi ekip 42. dakikada Kozlowski'nin golüyle 1-0 öne geçti. Kırmızı-siyahlılar Maxim'in 66. dakikada kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı.
Konuk ekipte Erdal Rakip, 86. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla birlikte Gaziantep FK puanını 25'e çıkartarak 8. sıraya yükseldi. Antalyaspor ise 21 puanla 9. sırada yer aldı.
ÜST ÜSTE 5. GALİBİYET
Gaziantep, Süper Lig'de evinde çıktığı son 5 maçta da sahadan galip ayrıldı.
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