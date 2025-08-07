Gaziantep FK'nın konuğu son şampiyon Galatasaray

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, ligin açılış maçında sahasında Galatasaray ile karşılaşacak.



Gaziantep Büyükşehir Stadı'ndaki maç, saat 21.30'da başlayacak.



Ligdeki 7. sezonunda seyircisinin önünde puan mücadelesine ilk kez başlayacak Gaziantep FK'nin yeni teknik direktörü İsmet Taşdemir, ekibindeki ilk resmi maçına çıkacak.



13.. RANDEVU



Gaziantepspor FK ve Galatasaray arasında oynanan 12 karşılaşmanın 10'undan galip gelen sarı-kırmızılılar, son 6 maçta kırmızı-siyahlılara puan vermedi.



Gaziantep FK, tek galibiyetini 2021-22 sezonunda 3-1'lik skorla elde etti. Bir maç ise beraberlikle sonuçlandı.



Bu maçlarda rakibine 11 gol atan Gaziantep FK, kalesinde 27 gol gördü.