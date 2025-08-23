Gaziantep - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de üçüncü hafta heyecanı başlıyor. Ankara temsilcisi Gençlerbirliği zorlu Gaziantep FK deplasmanından puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. İki takım Süper Lig tarihinde beş kez rakip olurken Gaziantep ekibi rakibine evinde hiç puan vermedi. Peki Gaziantep FK - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadeleye ilişkin bilgiler...

GAZİANTEP FK - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, bugün sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek.



Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak olan karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Mücadele beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.



Gaziantep ekibinin yeni teknik direktörü Burak Yılmaz takımıyla birlikte ilk resmi maçına çıkacak.



Yeni transferler Nazım Sangare ve Luis Perez, kırmızı-siyahlı formayı ilk kez giymek için hocasından şans bekleyecek.

İKİ TAKIM ARASINDA BEŞİNCİ MAÇ

Gaziantep FK, daha önce evinde iki kez misafir ettiği Ankara temsilcisine puan vermedi.



Kırmızı-siyahlılar, 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında rakibini 4-1 ve 2-1'lik skorlarla mağlup etti.



Güneydoğu temsilcisi, Ankara'ya konuk olduğu maçların ilkinde 1-0 mağlup oldu, ikinci maçta ise 1-1 berabere kalarak rakibinden puan aldı.



Bu maçlarda rakip fileleri 7 kez havalandıran Gaziantep ekibi, kalesinde 4 gol gördü.