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Gaziantep, günde çift antrenmanla yeni sezona hazırlanıyor

Gaziantep, yeni sezon hazırlıkları kapsamında antrenmanlarını Bolu'da sürdürüyor.

Gaziantep, günde çift antrenmanla yeni sezona hazırlanıyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu hazırlıklarını kamp yaptığı Bolu'da sabah saatlerinde gerçekleştirilen antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Selçuk İnan yönetiminde yapılan antrenmana futbolcular, ısınma hareketleriyle başladı.

Kırmızı-siyahlılar, yaklaşık 1.5 saat süren idmanda top sürme, pas, kuvvet ve istasyon çalışmaları üzerinde durdu.

Gaziantep FK, bu akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın oynayacağı hazırlık maçının ardından Bolu kampını tamamlayacak.

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