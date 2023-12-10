Gaziantep - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (İlk 11'ler belli oldu)

Süper Lig’in 15'inci haftasında Trabzonspor, deplasmanda Gaziantep FK’nın konuğu olacak.

İki takım arasında bugüne kadar oynanan 15 maçta, Trabzonspor 11 kez sahadan galip ayrılırken, 4 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı.

Trabzonspor, bu maçlarda Gaziantep FK kalesine 24 gol atarken, kalesinde ise 9 gol gördü.

Ligde son 2 haftadır galibiyete hasret kalan Karadeniz ekibi, deplasmandan 3 puanla dönerek yeniden yükselişe geçip, zirve yarışına ortak olmak istiyor.

Trabzonspor’da, Sivasspor maçında gördüğü kartla cezalı duruma düşüp, Kayserispor karşılaşmasında forma giyinemeyen Mendy’nin, Gaziantep FK deplasmanında yeniden formasına kavuşuyor

Gaziantep'in ilk 11'i : Nita, Mustafa, NKoulou, Djilobodji, Bikel, Morais, Maxim, Ogün, Oğulcan, Maxim, Dragus

Trabzonspor'un ilk 11'i: Uğurcan, Denswil - Mendy - Eren - Larsen, Berat - Bakasetas - Abdülkadir, Trezeguet- Visca Onuachu,

Kalyon Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak olan maçta hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.