Gaziantep, Türkiye Kupası finaline hazırlanıyor

Galatasaray ile Trabzonspor arasında 14 Mayıs Çarşamba günü Gaziantep'te oynanacak 63. Ziraat Türkiye Kupası Finali için hazırlıklar sürüyor.



Merkez Şehitkamil ilçesi Beylerbeyi Mahallesi'nde inşa edilen ve 33 bin seyirci kapasitesi olan Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak mücadeleye Türkiye'nin dört bir tarafından gelecek taraftarların sorun yaşamaması için her türlü önlem alınıyor.



Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AA muhabirine, karşılaşmanın oynanacağı 14 Mayıs'ı heyecanla beklediklerini söyledi.



Gaziantep'in Türkiye'nin en büyük spor organizasyonlardan birine ev sahipliği yapacağını ifade eden Çeber, "Gaziantep olarak biz heyecanlıyız. Hazırlıklarımızı devam ettiriyoruz. Federasyon ve her iki kulübün ortak kararı ile Gaziantep'te final maçının yapılması kararlaştırıldığında hemen çalışmalara başladık." dedi.



Hazırlıklar kapsamında güvenlik ile ilgili boyutunda çalıştıklarını dile getiren Çeber, şöyle konuştu:



"Kent olarak hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Federasyon ve her iki kulübün yetkilileri ile birlikte toplantılar yaptık. Diğer taraftan meslek odaları, güvenlik birimleri, belediyeler ve şehrin diğer bileşenleri ile toplantılar yaptık. Herkesin görevleri, yapacağı hazırlıklar ve şehrin bu organizasyona hazırlanmasıyla ilgili kararlar aldık. Herkes kendi bünyesinde çalışıyor ve ortak çalışmalar da sürüyor."



ÖZEL ETKİNLİKLER OLACAK



Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadı'nın zaten Süper Lig müsabakalarının oynadığı bir stat olduğunu anımsatan Çeber, şöyle devam etti:



"Stat, Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri tarafından gözden geçirildi. Ufak tefek eksiklikler var ama onlara yönelik çalışmalar yapılıyor. Stadın içerisi ve çevresinde etkinlik alanları oluşturulacak. Stat içerisinde final maçına özgü olarak yapılması gereken düzenlemeler yapılacak. Örneğin, mobil telefon istasyonu ekstra kurgular yapacak. Enerji şirketlerimiz o güne özgü kurgular yapacak. Yine o güne özgü otoparklar oluşturulacak ve güvenlik tedbirlerimiz planlanıyor. Burada iki kulübe özel etkinlik alanları olacak. İsteyen misafirlerimizin yüzlerinin kulüp renkleri ile boyanmasından tutun da onların maç saatine kadar eğlenceli zaman geçirmelerine kadar her şeyi burada hazırlayacağız."



Şehir olarak da maça hazırlandıklarını ifade eden Çeber, otelciler, restoranlar, tatlıcılar, esnaf sanatkarlar odaları gibi odaların da kendi içlerinde toplantılar yaparak o güne özgü kapasite güncellemeleri yaptığını kaydetti.



"MİSAFİRLERİMİZ KEYİFLİ ZAMAN GEÇİRECEK"



Gaziantep'in özel bir kent olduğunu belirten Çeber, "Gaziantep, Türkiye'nin en büyük 5'inci sanayi kenti. 1400 fabrika ve 400 bin işçimiz var. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde merkezi bir kent. Bunların dışında kültür ve turizm kentidir. Bünyesinde bulunan Dülük, Zeugma, Rumkale, ve Yesemek'te kazı çalışmaları yapılıyor. Toplamda 22 müzemiz var. Dünyanın 4'üncü Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesi bu kentte. Yılda ortalama 7 milyon ziyaretçisi var. Kale, konakları, camileri ve tüm tarihi ile mükemmel bir şehir. 108 coğrafi işaretli ürünümüz var. Gaziantep aynı zamanda gastronomi anlamında dünyada bir marka. Buraya gelecek misafirlerimizin çok keyifli zaman geçireceği değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.



Dört gözle misafirleri beklediklerini anlatan Çeber, kente gelen misafirlerin kendilerine daha önceden yapılan uyarıları dikkate almaları gerektiğine dikkati çekerek, "Bu uyarıları hem biz hem Futbol Federasyonu hem iki kulüp yapacak. Misafirlerimizin bu uyarılara da riayet etmelerini arzu ediyoruz. Gaziantep Havalimanı'nda kontuar sayılarını artırıyoruz. Taksiciler o güne özel hazırlıklarını yapıyor." dedi.



Galatasaray ve Trabzonspor gibi önemli iki takımı ve taraftarlarını kentte misafir etmenin keyfini kendilerinin de yaşamak istediğini aktaran Çeber, "Biz kupaya hazırız. Tespit ettiğimiz hazırlanması gereken diğer unsurları hazırlayıp her zaman olduğu gibi bize yakışanı yapacağız." diyerek sözlerini tamamladı.