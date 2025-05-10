Gaziantep'te Selçuk İnan dönemi sona erdi

Takımın başında 48 maça çıkan İnan 1.40 başarı ortalaması elde etmiş ve son olarak kendi evinde küme düşme hattındaki Alanyaspor'a 1-0 mağlup olmuştu.

"Gaziantep Futbol Kulübümüzde yaklaşık 1.5 sezondur teknik direktörlük görevini başarıyla üstlenen Sayın Selçuk İnan ile yollarımız karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrılmıştır. Bu görüşmede, futbolculuk kariyerinde Türk futboluna unutulmaz anlar yaşatan, hırsı ve karakteriyle örnek olan Selçuk İnan, kulübümüze duyduğu derin bağlılık ve mesleki sorumluluğu gereği, takımın geleceği için kan değişikliğinin doğru olacağı görüşünü paylaşmıştır. Bu vesileyle, kulübümüze kattığı değer, saha ve saha dışında gösterdiği liderlik için Sayın Selçuk İnan ve değerli teknik ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde sonsuz başarılar dileriz."

DEĞİŞİMİN BÜYÜĞÜ TRABZON'DA YAŞANDI

Süper Lig'de 2024-25 sezonunda teknik direktör değişikliğine ilk giden kulüp Trabzonspor oldu.



Bordo-mavililer iki sezon önce şampiyonluk yaşadığı, ikinci kez takımın başına getirilen Abdullah Avcı ile ilk haftanın ardından yollarını ayırdı.



UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya ekibi Ruzomberok'u eleyen Trabzonspor, 3. eleme turunda ise Rapid Wien'e elenerek UEFA Konferans Ligi play-off'unun yolunu tuttu. Bu turda da İsviçre ekibi St. Gallen'e elenen Trabzonspor Ağustos ayında Avrupa kupalarına veda etti. Sezona da Sivasspor beraberliği ile giren bordo-mavililer, 31 Ağustos'ta Abdullah Avcı ile yollarını ayırdı.



Avcı'nın ardından deneyimli teknik adam Şenol Güneş göreve getirildi. Saha sonuçları sonrası Güneş yerine ise son olarak Fatih Tekke getirilmişti.

Beşiktaş'ta ise Van Bronckhorst'un yerine, Serdar Topraktepe göreve getirildi. Ardından ise Ole Gunnar Solskjær göreve başlamıştı.

