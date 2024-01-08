Gaziantep'ten açıklama: Sumudica hastaneye kaldırıldı

Gaziantep FK, teknik direktör Marius Suudica'nın son dönemde artan şikayetlerinin ardından hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Tedavisine hastanede devam edileceği belirtilen Sumudica'nın sağlık durumunun iyiye gittiği de belirtildi.

Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Geçtiğimiz hafta geçirmiş olduğu rahatsızlığın ardından şehrimize gelen teknik direktörümüz Marius Sumudica, son günlerde artan şikayetleri üzerine yeniden tedavi altına alınmıştır.



Sani Konukoğlu Hastanesi’nde detaylı tetkikler uygulanan teknik direktörümüz Marius Sumudica’nın tedavisinin hastanede sürdürülmesine karar verilmiş olup, sağlık durumu iyiye gitmektedir.



Teknik Direktörümüz Marius Sumudica’ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."