Gebze Spor - Bulvarspor maçı ne zaman, saat kaçta? ZTK 1. turda Güzide Gebze Spor Kulübü - Bulvarspor karşılaşıyor

Günün maçları, spor severlerin gündemindeki yerini koruyor. Süper Lig'e Milli ara verilmesi ardından futbol takipçileri Ziraat Türkiye Kupası maç programlarını takibe aldı. 1. tur ZTK maçları arasında Güzide Gebze Spor - Bulvarspor karşılaşması bulunuyor. Peki, Gebze Spor - Bulvarspor maçı ne zaman?



GEBZE SPOR - BULVARSPOR MAÇI NE ZAMAN?



Ziraat Türkiye Kupası 1. tur maçları kapsamında Güzide Gebze Spor Kulübü - Bulvarspor 3 Eylül Çarşamba günü saat 15:00'da Darıca İlçe'de karşı karşıya geliyor. ZTK maçları ASpor ekranlarından canlı olarak aktarılıyor.



Maçı hakem Yusuf Adnan Kendirciler yönetecek. Yardımcı hakemleri ise; Şükrü Çavcı, Ozan Gürleyük ve Umut Nasrullah Özhelvacı olacak.