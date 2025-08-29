NTV.COM.TR

Gece yarısı duyurdular: Kerem bavulunu topluyor, Fenerbahçe talepleri karşıladı

Portekiz basını Kerem Aktürkoğlu transferindeki son ayrıntıları paylaştı. Fenerbahçe'nin talepleri karşıladığı ve milli yıldızın bavulunu topladığı aktarıldı.

Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu transferinden son ayrıntılar geldi.

Portekiz basınından Record'un haberne göre; Fenerbahçe ve Benfica arasındaki Aktürkoğlu pazarlıkları, Şampiyonlar Ligi rövanş maçının ardından hız kazandı.

"TALEPLERİ KARŞILAMAYA YAKLAŞTILAR"

Haberde Fenerbahçe'nin Benfica'nın taleplerini karşılamaya yaklaştığı ve transferin önümüzdeki günlerde tamamlanacağı aktarıldı.

Kerem Aktürkoğlu'nun da ülkesine dönmeyi dört gözle beklediği, milli futbolcunun bavullarını toplamaya başladığı ifade edildi.

TEK GOLÜYLE FENERBAHÇE'Yİ YIKMIŞTI

Bu sezon tüm kulvarlarda 9 maça çıkıp 462 dakika süre alan  Aktürkoğlu, tek golünü Fenerbahçe'ye atmış ve sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi'ne veda etmişti. 

ARKADAŞLARINA VEDA KONUŞMASI

Fenerbahçe maçı sonrası doping testine gittiği için Benfica'nın galibiyet fotoğrafında yer almayan Aktürkoğlu'nun takım arkadaşlarıyla bir konuşma yaptığı iddia edilmişti. 

Milli futbolcunun buradaki veda konuşmasında Fenerbahçe'ye transferinin kendisi için çok daha iyi olacağını belirttiği öne sürülmüştü. 

