Gece yarısı olay: Okan Buruk'un hareketine Kerem Aktürkoğlu'ndan jet cevap!

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon başlarken, yaz transfer dönemi de bir yandan devam ediyor.



2025-2026 sezonunu Gaziantep FK'yı deplasmanda 3-0 mağlup ederek açan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'tan gece yarısı flaş bir hareket geldi.

BİRBİRLERİNİ TAKİP ETMEYİ BIRAKTILAR



Son üç sezonun şampiyonu olan takımın hocası, eski öğrencisi Kerem Aktürkoğlu'nu Instagram'dan takip etmeyi bıraktı.



Benfica'da forma giyen milli futbolcu Aktürkoğlu da Buruk'un bu hareketinin ardından tecrübeli çalıştırıcıya aynı şekilde yanıt verdi ve Instagram'dan takibi bıraktı.