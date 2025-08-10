Gece yarısı olay: Okan Buruk'un hareketine Kerem Aktürkoğlu'ndan jet cevap!
Transferde hareketli günler yaşanırken, Okan Buruk ile Kerem Aktürkoğlu arasında dikkat çeken bir gelişme öne çıktı.
Trendyol Süper Lig'de yeni sezon başlarken, yaz transfer dönemi de bir yandan devam ediyor.
2025-2026 sezonunu Gaziantep FK'yı deplasmanda 3-0 mağlup ederek açan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'tan gece yarısı flaş bir hareket geldi.
BİRBİRLERİNİ TAKİP ETMEYİ BIRAKTILAR
Son üç sezonun şampiyonu olan takımın hocası, eski öğrencisi Kerem Aktürkoğlu'nu Instagram'dan takip etmeyi bıraktı.
Benfica'da forma giyen milli futbolcu Aktürkoğlu da Buruk'un bu hareketinin ardından tecrübeli çalıştırıcıya aynı şekilde yanıt verdi ve Instagram'dan takibi bıraktı.
FENERBAHÇE'YE YAKIN
Transferin hızlı ekiplerinden Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde Kerem Aktürkoğlu transferi için harekete geçmişti.
Sarı-lacivertliler, Benfica'ya 22 artı 3 milyon euro'luk bir bonservis teklifiyle masaya oturmuş ve Portekiz devinin cevabını beklemeye başlamıştı.
Kerem Aktürkoğlu ile kulüp yönetimiyle yaptığı görüşme sonrası kariyerine Fenerbahçe'de devam etmek istediğini aktarmıştı.
Öte yandan Fenerbahçe'nin de Aktürkoğlu ile 4 milyon 500 bin euro civarında bir maaş karşılığında yıldız isimle anlaşmaya vardığı öğrenilmişti.
GALATASARAY'IN ALACAĞI PAY
Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu'nu bonservisiyle kadrosuna katması halinde Galatasaray, transferden yüzde 10'luk bir pay alacak.
PERFORMANSI
Benfica'ya 12 milyon euro karşılığında bir önceki yaz transfer döneminin son gününde imza atan 26 yaşındaki futbolcu, hem Türkiye hem de Portekiz'de toplam 59 maça çıktı ve 18 gol - 16 asistlik bir performans sergiledi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Kerem Aktürkoğlu
- Okan Buruk
- Galatasaray
- Fenerbahçe