Geçici MHK'den ilk karar. İşte görev yapacak hakemler
05.10.2026 03:59
Soruşturma kapsamında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu tutuklanmıştı. Gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kol'un işlemleri ise sürüyor.
Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanması sonrası yeni kurul belirlenene kadar göreve devam edecek geçici MHK, Ziraat Türkiye Kupası 2'nci tur maçlarının hakemlerini açıkladı.
Hakemler dosyası soruşturmasında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanması, hakem Yasin Kol 'un gözaltına alınması sonrası yeni kurulun oluşturulması için çalışmalar devam ediyor.
Yeni MHK üyeleri belirlenene kadar görev yapacak geçici kurul, Ziraat Türkiye Kupası'nda 6-7-8 Ekim tarihlerinde oynanacak 2'nci tur maçlarının hakemlerini belirledi.
GEÇİCİ ÜYELER
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni kurulun atama süreci tamamlanıncaya kadar, oynanacak Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarının hakem atamalarını MHK Başkan Vekili Hikmet Öksüzoğlu ile üyeler Ali Zağlı, Kamil Abitoğlu, İbrahim Çınar ve Ziya Çetin'in yapacağını açıklamıştı.
Geçici MHK'nin belirlediği hakemler şöyle: