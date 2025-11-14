Geçtiğimiz sezonun finalistinin kabusu devam ediyor, 35 sayı fark yediler

NBA'de geçtiğimiz sezonda şampiyonluk için play-off oynayan Indiana Pacers için 2025/2026 sezonu bir kabus gibi başladı.

Sezon başından beri 11 maça çıkan sarı-beyazlılar, bu maçların sadece birinde maçtan galibiyetle ayrılabildi.

Takımın süperstarı Tyrese Haliburton'ın sakatlıktan henüz dönememiş olması da Pacers adına krizi derinleştirdi.

Bu sabah Phoenix Suns'a konuk olan Pacers'ın tek hedefi, bir galibiyet alarak nefes almaktı. Ancak Ricks Carlisle'nin öğrencileri için karşılaşma belirlenen hedeften çok uzaktı.

Phoenix Suns, kendisini adına rahat geçen mücadelede rakibini 133-98 mağlup etti. Ev sahibi bu şekilde 13. maçında sekizinci galibiyetini almış oldu.

Devin Booker 33, Dillon Brooks ise 32 sayıyla oynayarak Suns adına maçın yıldızları oldular.

Pacers'ta ise Andrew Nembhard'ın gösterdiği 21 sayı, 8 asistlik performans galibiyet için yeterli olmadı.