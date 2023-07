Gedson Fernandes: "Beşiktaş'a odaklanmış durumdayım"

Yeni sezon hazırlıklarını Almanya'da kamp yaparak geçiren Beşiktaş'ta Portekizli yıldız Gedson Fernandes açıklamalarda bulundu.



"BEŞİKTAŞ'A ODAKLANMIŞ DURUMDAYIM"



Beşiktaş'ta mutlu olduğunu belirten Gedson Fernandes, "Beşiktaş'a geldiğim günden beri çok mutluyum. Beşiktaş'a odaklanmış durumdayım. Çok iyi bir uyum yakaladık. Gelecek neler getirir kimse bilemez. Bu sezon Beşiktaş'ta elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum."





"SAHA İÇİNDE ÇOK İYİ ANLAŞAN BİR TAKIM VAR"



Almanya'da hazırlanan Beşiktaş'ın kamp hazırlıkları hakkında konuşan Gedson, "Burada çok iyi çalışan bir grup var, saha içinde çok iyi anlaşan bir takım var. Önemli olan bu takımın tüm parçalarının uyumlu olması. Bu anlamda hepimiz mutluyuz."



"SÜPER LİG'DE BU SEZON CİDDİ BİR MÜCADELE OLACAK"



"Aslında Süper Lig hakkında konuşmak çok zor ligde. Kaliteli oyuncular var. Her takımın ciddi potansiyeli var. Şu anda Ligi tahmin etmek zor ama bu sezon ciddi bir mücadele olacağını söyleyebilirim"



"İSTANBUL İKİNCİ EVİM"



"İstanbul çok güzel bir şehir orada yaşamaktan çok mutluyum. İkinci evim diyebilirim İstanbul için"



"KONFERANS LİGİ HAYALLERİNİ KURMADAN ÖNCE ADIM ADIM GİTMEMİZ GEREK"



"Konferans ligiyle hayaller kurmadan önce adım adım yaklaşmamız gerekiyor.

önce ilk maçı kazanmak zorundayız. Her zaman önümzüdeki maçı kazanmaya odaklanmalıyız. Bunlar geldikten sonra hayaller kurabiliriz."



"BURAK YILMAZ BİZE ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLAYACAK"



"Burak hoca futbolu yeni bıraktı ve teknik ekiple oyuncular arasındaki iletişimi sağlamak adına çok önemli bir rol oynuyor. Sadece hoca olarak değil, Burak Yılmaz futbolu yeni bırakmış biri olarak bize çok önemli katkılar sağlayacak bir hamle oldu"



"BİR GÜN MİLLİ TAKIMDA FORMA GİYMEK İSTERİM"



Gedson, Portekiz milli takımında oynamak isteyip istemediğiyle alakalı gelen bir soruya, "Milli takım kapıları bir oyuncuya asla kapanmaz. Az önce bahsettiğim gibi en önemli şey mutlu olarak futbol oynamak. Şu an bunu yaptığımı düşünüyorum ve dünyadaki her oyuncu kendi ülkesinin milli takımında oynama ayrıcalığına kavuşmak ister. Ben de böyle bir durumdayım tabi ki isterim ama en önemlisi sürekli kendimi geliştirerek mutlu olarak futbol oynamaya devam etmek. Milli takım bir gün gerçekleşirse mutlu olurum" cevabını verdi.



"TAKIMDAKİ HER OYUNCU YÜZDE 100'ÜNÜ VERECEK"



Son olarak taraftarlara mesaj veren Gedson, "Taraftarların emin olmaları gereken bir nokta var en iyisini vereceğiz her zaman. Takım içindeki her oyuncu yüzde 100'ünü verecek tabii ki inişler çıkışlar olacak ama biz bir aileyiz, ve bir aile olarak sürekli devam etmemiz lazım. Onları da mutlu etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız umarım onları mutlu edebiliriz." dedi



NTV’yi sosyal medyadan takip edin