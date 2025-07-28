Gedson Fernandes için veda zamanı: Yeni takımı ve bonservisi belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Shakhtar'a 4-2 mağlup olarak yeni sezonu açan Beşiktaş'ta rövanş hazırlıkları devam ederken, transfer için de sıcak gelişmeler yaşanıyor.



Siyah-beyazlılar; David Jurasek, Tammy Abraham ve Orkun Kökçü ile kadrosunu güçlendirmişti. Arthur Masuaku, Ciro Immobile, Onur Bulut, Jackson Muleka ve Bakhtiyor Zaynutdinov'la ise yollar ayrılmıştı.



Hareketli bir transfer dönemi geçiren siyah-beyazlılarda Gedson Fernandes ile ilgili de sürpriz bir gelişme yaşandı.

YENİ TAKIMI BELLİ OLDU



Rusya Ligi ekibi Spartak Moskova, Portekizli oyuncunun transferi için Beşiktaş ile anlaşmaya vardı.