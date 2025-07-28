Gedson Fernandes için veda zamanı: Yeni takımı ve bonservisi belli oldu!
Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Gedson Fernandes'in ayrılığı artık çok yakın...
UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Shakhtar'a 4-2 mağlup olarak yeni sezonu açan Beşiktaş'ta rövanş hazırlıkları devam ederken, transfer için de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Siyah-beyazlılar; David Jurasek, Tammy Abraham ve Orkun Kökçü ile kadrosunu güçlendirmişti. Arthur Masuaku, Ciro Immobile, Onur Bulut, Jackson Muleka ve Bakhtiyor Zaynutdinov'la ise yollar ayrılmıştı.
Hareketli bir transfer dönemi geçiren siyah-beyazlılarda Gedson Fernandes ile ilgili de sürpriz bir gelişme yaşandı.
YENİ TAKIMI BELLİ OLDU
Rusya Ligi ekibi Spartak Moskova, Portekizli oyuncunun transferi için Beşiktaş ile anlaşmaya vardı.
BONSERVİSİ
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Beşiktaş, Gedson Fernandes transferi için Spartak Moskova'nın 20 milyon euro bonservis bedeli ve 5 milyon euro bonus teklifini kabul etti.
Spartak Moskova yetkililerinin İstanbul'da olduğu, tarafların anlaşmaya vardığı ve transferin kısa süre içinde açıklanacağı öğrenildi.
SERDAL ADALI NE DEMİŞTİ?
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, geçtiğimiz hafta beIN Sports'a yaptığı açıklamada Gedson Fernandes için "Bonservisinin yüzde 100'ünü almadığım sürece sözleşmesini uzatacağım, zaten benim oyuncum. Beşiktaş'ta oynamaya devam eder." ifadelerini kullanmıştı.
BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Beşiktaş'a 1 Temmuz 2022'de gelen 26 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı formayla çıktığı 130 maçta 18 gol-16 asistlik bir performans sergiledi.
Gedson Fernandes, Beşiktaş'ta Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Gedson Fernandes
- Transfer
- Beşiktaş