Gedson Fernandes'in kariyer rekorunu kırmasına 1 gol kaldı

Beşiktaş, 5'inci hafta karşılaşmasında deplasmanda Trabzonspor ile 1-1 berabere kalırken, ligdeki ilk puan kaybını da yaşadı.

Beşiktaş 6 gol atıp 8 yediği ve -2 averaja sahip olduğu geçen sezonun ilk 5 maçının kötü istatistiğini, bu sezon sadece 4 maçta 9 gol atıp 3 gol yiyerek +6 averaja çevirdi.



FERNANDES'İN KARİYER REKORUNU KIRMASINA 1 GOL KALDI



Beşiktaş'ta bu sezon en çok göze çarpan isimlerin başında, hiç şüphesiz Gedson Fernandes geliyor.



Siyah beyazlı takımda geçirdiği iki sezonda, beklentilerin oldukça uzağında kalan ve zaman zaman gönderilmesi gündeme gelen Fernandes, Giovanni van Bronckhorst'un gelişiyle farklı bir profil çizmeye başladı.

Hücum etkinliğini en üst seviyeye çıkartan Portekizli orta saha, 7 maçta 5 gol 2 asistlik performansla toplamda 7 gole katkıda bulundu. Kariyerinin en golcü dönemini 2017 -2018 sezonunda 5 golle Benfica B takımıyla yaşayan Gedson, daha şimdiden 5 gole ulaştı ve kariyer rekorunu kırmasına 1 gol kaldı.