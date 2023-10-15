Gedson'dan Burak Yılmaz'a: "Derbide oynamak istiyorum"

Beşiktaş'ta UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Lugano karşısında ayak bileğinden sakatlanan Gedson Fernandes antrenmanlara çıkmaya başladı.

Portekizli yıldız, Beşiktaş'ın teknik sorumlusu Burak Yılmaz'a ayak bileğinin tamamen iyileştiğini, Galatasaray derbisinde forma giymek istediğini belirtti.

"DERBİDE FORMA GİYMEK İSTİYORUM"

Hürriyet'in haberine göre, Gedson Fernandes Burak Yılmaz'a "Tüm gücümü kullanarak karşılaşmada forma giymek istiyorum. Şans verirseniz en iyi şekilde mücadele edeceğim" ifadelerini kullandı.

"KADRODA YERİN HAZIR"

Teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın ise Gedson'a kadroda yerinin hazır olduğunu ve kendisini iyi hissetmesi halinde forma şansı verebileceğini ifade ettiği öğrendi.

Yılmaz, "İyi bir Gedson'a ihtiyacım var. Seni bekliyorum" yanıtını verdiği kaydedildi.