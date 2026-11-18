MURIQI'DEN DE ÇABA BEKLİYORLAR

Umar Sadiq'in olası ayrılığıyla birlikte Vedat Muriqi 'yi aday olarak belirleyen Valencia'nın imza için tüm şartları zorlayacağı kaydedildi.

Ayrıca Vedat Muriqi'nin de Valencia'ya transfer olmak için oldukça yoğun bir çaba sarf etmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Valencia'nın Muriqi dışındaki adaylarının ise Bologna'da kiralık olarak forma giyen Artem Dovbyk ve Tottenham'dan Richarlison olduğu belirtildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 18 resmi maçta forma giyen 32 yaşındaki futbolcu, 9 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.