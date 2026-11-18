Geldiği gibi Fenerbahçe'den gidebilir. Yıldız isim için ayrılık iddiasını duyurdular
18.11.2026 08:54
Vedat Muriqi, Fenerbahçe'nin Eyüpspor'u 8-0 mağlup ettiği maçta 4 golle yıldızlaşmıştı.
Teknik direktör Emre Belözoğlu ile yeni bir sayfa açan Fenerbahçe'de ara transfer dönemiyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.
Liglere verilen milli arada teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler adına İspanya'dan dikkat çeken bir haber yazıldı.
HEDEFTE MURIQI VAR
El Gol Digital'in haberine göre ara transfer döneminde hücum hattına takviye yapmak isteyen La Liga ekibi Valencia, Vedat Muriqi'yi gündemine aldı.
Sarı-lacivertli futbolcunun, Valencia'nın aradığı profil olduğu ancak transferin çok da kolay olmadığına dikkat çekildi.
Vedat Muriqi, sezon başında Mallorca'dan Fenerbahçe'ye 15 milyon 500 bin euro karşılığında transfer olmuştu.
MURIQI'DEN DE ÇABA BEKLİYORLAR
Umar Sadiq'in olası ayrılığıyla birlikte Vedat Muriqi'yi aday olarak belirleyen Valencia'nın imza için tüm şartları zorlayacağı kaydedildi.
Ayrıca Vedat Muriqi'nin de Valencia'ya transfer olmak için oldukça yoğun bir çaba sarf etmesi gerektiğine vurgu yapıldı.
Valencia'nın Muriqi dışındaki adaylarının ise Bologna'da kiralık olarak forma giyen Artem Dovbyk ve Tottenham'dan Richarlison olduğu belirtildi.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 18 resmi maçta forma giyen 32 yaşındaki futbolcu, 9 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.