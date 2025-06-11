Gelenek bozulmadı: Brezilya, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) Dünya Kupası Eleme Grubu'nda 16. hafta maçları oynandı.



Brezilya, Sao Paulo'daki Neo Quimica Arena'da oynanan maçta Vinicius Junior'ın 44. dakikada attığı golle Paraguay'ı 1-0 yendi



Ekvador ise Lima Ulusal Stadı'nda oynanan karşılaşmada Peru ile 0-0 berabere kaldı.

TÜM DÜNYA KUPALARINDA MÜCADELE EDEN TEK ÜLKE

Lider Arjantin'in 10 puan gerisinde olan 25'er puana sahip Brezilya ile Ekvador, grup maçlarının bitimine iki hafta kala 2026 FIFA Dünya Kupası'nı katılmayı garantiledi. Sambacılar, düzenlenen tüm dünya kupalarında mücadele eden tek ülke konumunda bulunuyor.

Real Madrid’den ayrılan İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti, Brezilya’nın başında çıktığı 2 maçta 4 puan topladı.



KESİNLEŞEN ÜLKE SAYISI 13'E ÇIKTI



Ev sahibi ABD, Kanada ve Meksika'nın yanı sıra Avustralya, Arjantin, İran, Japonya, Ürdün, Yeni Zelanda, Güney Kore ve Özbekistan turnuvada yer almayı garantileyen diğer ülkeler oldu.



ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2026 FIFA Dünya Kupası, tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek.

