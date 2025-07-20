Gelmesiyle gitmesi bir oldu: Kampa katıldıktan saatler sonra yeni takımı açıklandı

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Alvaro Morata'nın yeni takımı belli oldu.

Yeni sezon için takıma geç katılan ve Avusturya kampına götürülen Morata, kariyerine İtalya'da devam edecek.

3 YILLIK İMZA

İtalyan basınında yer alan sıcak gelişmeye göre; İspanyol golcü Como ile anlaşma sağladı.

32 yaşındaki Morata, Serie A ekibi Como ile 3 yıllık sözleşmeye imza atacak.