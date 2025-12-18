Gemileri yaktılar, Süper Lig'in yıldızına servet verecekler

Trabzonspor'un sezon başında Fransa Ligue 2 ekibi Bastia'dan 5.5 milyon euro sözleşme fesih bedeliyle transfer ettiği Christ Inao Oulai tüm dünyada ilgiyle takip ediliyor.

Süper Lig'de sadece 10 maça çıkan genç yenetek 4 milyon euroluk değerini 8 milyon euroya çıkarmayı başardı.



35 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDILAR

Ajax, Manchester City ve Bayern Münih gibi dev takımların da dikkatini çeken Oulai, için bir takım daha devreye girdi.

Manchester United, 19 yaşındaki geneç yetenek için kesenin ağzını açmaya hazırlanıyor. Oulai'nin hızı, atletizmi ve oyun görüşüyle Ruben Amorim'in sistemine uyduğu aktarıldı.

TeamTalk'ın haberine göre; İngiliz devi, Fildişili oyuncu için 35 milyon euroyu gözden çıkardı.