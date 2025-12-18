Gemileri yaktılar, Süper Lig'in yıldızına servet verecekler

18.12.2025 17:10

Gemileri yaktılar, Süper Lig'in yıldızına servet verecekler
Anadolu Ajansı

NTV - Haber Merkezi

Süper Lig'de 10 maça çıkan ve değerini ikiye katlayan Trabzonspor'un yıldızı için İngiliz devi kesenin ağzını açtı.

Trabzonspor'un sezon başında Fransa Ligue 2 ekibi Bastia'dan 5.5 milyon euro sözleşme fesih bedeliyle transfer ettiği Christ Inao Oulai tüm dünyada ilgiyle takip ediliyor.

 

Süper Lig'de sadece 10 maça çıkan genç yenetek 4 milyon euroluk değerini 8 milyon euroya çıkarmayı başardı.

35 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDILAR

 

Ajax, Manchester City ve Bayern Münih gibi dev takımların da dikkatini çeken Oulai, için bir takım daha devreye girdi.

 

Manchester United, 19 yaşındaki geneç yetenek için kesenin ağzını açmaya hazırlanıyor. Oulai'nin hızı, atletizmi ve oyun görüşüyle Ruben Amorim'in sistemine uyduğu aktarıldı.

 

TeamTalk'ın haberine göre; İngiliz devi, Fildişili oyuncu için 35 milyon euroyu gözden çıkardı.

Anadolu Ajansı

Oulai, Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Fildişi Sahilleri Milli Takımı'nın aday kadrosuna da davet edildi.

ZİRVEYE ÇIKTI
 

Oulai, önümüzdeki dönemde transfer değerini en fazla artırması beklenen oyuncular listesinde zirveye yerleşti.

 

Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi (CIES), güncel olarak 4 milyon euro değer biçilen Oulai’nin değerinin 6 ay içinde +14.8 milyon euro yükselmesinin beklendiği ifade edildi. Bu artış, tüm dünyada 5 büyük lig dışındaki genç oyuncular içinde en yüksek potansiyel değer artışı olarak kaydedildi.

 

LİSTENİN İLK 5’İ:

 

1- Oulai – Trabzonspor (TUR) → +14.8 milyon euro

 

2- Victor Froholdt – FC Porto → +12.7 milyon euro

 

3- William Gomes – FC Porto → +11.6 milyon euro

 

4- Yarek Gasiorowski – PSV → +11.5 milyon euro

 

5- Matheus Alves – CSKA Moskova → +11.1 milyon euro