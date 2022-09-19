İtalya'nın Viverone sehrinde düzenlenen Cmas Açık Su Paletli Yüzme Gençler Dünya Şampiyonasında genç sporcu Ceren Öztürk dünya ikincisi oldu. 4x150 mt bayrak yarısında da Beril Ceren Öztürk ün icinde yer aldıgı bayrak takımı Gençler Dünya 3. sü oldu.



Bakırköy Ataspor Kulübü'nün lisanslı yüzücüsü Beril Ceren Öztürk, duygularını "İtalya da yapılan yarışta kulübünü ve antrenörümün, ailemin alın terini temsil ederken aynı zamanında Türk kadına fırsat verilirse neler yapabileceğini gösterdim. Türk bayrağını göklere çektirirken içimdense şu sözü verdim bir dahaki yarışta sadece bayrağı çektirmeyeceğim İstiklal MarşıEnı da okutacağım" sözleriyle dile getirdi.