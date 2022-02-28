Genç yıldız adayı İsak Vural Fenerbahçe'de

Fenerbahçe genç futbolcu İsak Vural ile anlaştığını duyurdu.

Haberler - ntv.com.tr 28.02.2022 - 17:51

Genç yıldız adayı İsak Vural Fenerbahçe'de

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15 Yaşındaki yıldız adayı İsak Fenerbahçe'ye transfer oldu: Barcelona'da da oynadı

15 Yaşındaki yıldız adayı İsak Fenerbahçe'ye transfer oldu: Barcelona'da da oynadı

Genç futbolcu İsak Vural 'ye transfer oldu.

Açıklama sarı lacivertlilerin resmi Twitter hesabından yapıldı.

Türk asıllı İsveçli futbolcu Barcelona, Benfica gibi önemli kulüplerin altyapısında forma giyinmişti.

15 yaşındaki İsak Vural fiziği ve top hakimiyetiyle dikkat çekiyor

"FENERBAHÇE'DEN SONRA TRABZONSPOR'DA ÇALIŞMAK BÜYÜK BİR İDDİAYDI"

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