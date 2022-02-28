Genç yıldız adayı İsak Vural Fenerbahçe'de

Haberler - ntv.com.tr 28.02.2022 - 17:51
Genç futbolcu İsak Vural Fenerbahçe'ye transfer oldu.
Açıklama sarı lacivertlilerin resmi Twitter hesabından yapıldı.
Türk asıllı İsveçli futbolcu Barcelona, Benfica gibi önemli kulüplerin altyapısında forma giyinmişti.
15 yaşındaki İsak Vural fiziği ve top hakimiyetiyle dikkat çekiyor
Ailemize hoş geldin İsak Vural! 💛💙 pic.twitter.com/52xhSZCm2J— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 28, 2022
"FENERBAHÇE'DEN SONRA TRABZONSPOR'DA ÇALIŞMAK BÜYÜK BİR İDDİAYDI"