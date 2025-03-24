Genç yıldız Yusuf Akçiçek ilk kez milli formayı giydi

UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya geldi.

Ay-yıldızlılarda 19 yaşındaki futbolcu Yusuf Akçiçek ilk milli maç heyecanını yaşadı.

Müsabakaya yedek başlayan Gül, 82. dakikada Kenan Yıldız’ın yerine oyuna girdi ve ilk kez A Milli Takım formasını giydi.



BONSERVİSİ BELİRLENMİŞTİ

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun gözdesi 19 yaşındaki Akçiçek aldığı süreler sonrası dikkatleri üzerine çekmiş ve Avrupa devlerinin radarına girmişti.

Akçiçek'in maaşı 10 katına çıkarılmıi ardından bonservisi de belirlenmişti. Yönetimin, bonservis bedelini 40 milyon euro olarak belirlediği ve altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağı öğrenildi.