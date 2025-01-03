Genç yıldız Oğuzhan Yılmaz Avrupa kulüplerinin radarında

Trabzonspor altyapısından yetişen ve yaş kategorilerinde milli formayı giyen Oğuzhan Yılmaz, kulübün öz kaynak oyuncularından bir tanesi.



Genç yaşına rağmen hem kulüp seviyesinde hem de UEFA Gençlik Ligi ve milli takım düzeyinde gösterdiği performansla uluslararası arenada da dikkatleri üzerine çekiyor.

